Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • ChievoVerona-Real Calepina 3-3 (giocata sabato)
  • Caldiero Terme-Breno 2-1
  • Casatese Merate-Nuova Sondrio 4-2
  • Castellanzese-Varesina 2-1
  • Leon-Calcio Brusaporto 0-1
  • Milan Futuro-Oltrepò 2-1
  • Pavia Calcio-Villa Valle 4-0
  • Scanzorosciate-Vogherese 0-0
  • Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese 1-2

Girone D

  • Calcio Desenzano-Pro Sesto 2-2
  • Cittadella Vis Modena-Crema 2-1
  • FC Pistoiese-Lentigione Calcio 1-0
  • Imolese Calcio 1919-Sant'Angelo 1-1
  • Piacenza Calcio-Correggese Calcio 2-0
  • Pro Palazzolo-Tuttocuoio 1-1
  • Rovato Vertovese-Trevigliese 2-1
  • Sangiuliano City-Progresso 2-1
  • Sasso Marconi-Tropical Coriano 2-0

Eccellenza

Girone C

  • Cellatica-Carpenedolo 0-2 (giocata sabato)
  • Pavonese-Poggese 0-0
  • Castelleone-Darfo Boario 1-3
  • Castiglione-Castellana 2-2
  • CazzagoBornato Calcio-BSV Garda 1-3
  • Ciliverghe-Offanenghese 1-1
  • Città Di Albino-Juvenes Pradalunghese 2-0
  • Orceana-Colognese 1-0
  • Pianico-Soncinese 0-0

Promozione

Girone E

  • Castrezzato-Sporting Chiari 1-1
  • Castelcovati-Lodrino 1-0
  • Asola-Atletico Orsa Iseo 2-2
  • San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato 0-0
  • Verolese-Valcalepio 3-3
  • Calcinato-Governolese 3-2
  • Rezzato Calcio-Team Oratorio Pumenengo 1-1
  • Sporting Club-Vobarno 3-3

Prima categoria

Girone F

  • Concesio Calcio-Cologne Calcio 2-3 (giocata sabato)
  • Bagnolese-Roè Volciano 3-1
  • Castelmella-Voluntas 0-3
  • Eden Esine-Castenedolese 1-1
  • Gussago Calcio-Valtrompia 3-0
  • Oratorio Maclodio-A. C. Paitone 0-4
  • San Michele Travagliato-Pian Camuno 2-0
  • Unitas Coccaglio-La Sportiva Ome 1-1

Girone G

  • Castelvetro Incrociatello-Sirmione Calcio Rovizza 2-1
  • Dinamo Gonzaga-Serenissima 0-1
  • La Piccola Atene-Montirone 1-2
  • Porto-Atletico Offlaga 3-1
  • Rapid Olimpia-Leoncelli 0-1
  • Remedello-Pralboino 5-3
  • Suzzara Sport Club-Gonzaga 1-0
  • Union Team Marmirolo-Oratorio Gambara 4-1

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Bienno 1-1
  • Comunale Tavernola-Oratorio Zandobbio 2-1
  • Nuova Valcavallina Calcio-Nuova Camunia 1-1
  • Oratorio San Marco-Gsr Castelcovati 2-3
  • Padernese-Foresto Sparso 2-2
  • Passirano Camignone-Cortefranca Franciacorta 1-2
  • Sellero Novelle-Rovato Academy 2-2
  • Paratico-Artogne 1-2

Girone E

  • Azzurra Calvina-Villaclarense 2-1
  • Borgosatollo-S. Carlo Rezzato 4-2
  • Calcio Botticino-Real Leno 4-2
  • Ghedi-Bassa Bresciana 7-0
  • Quinzanese-Virtus Feralpi Lonato 0-1
  • United Fionda Montenetto-Roncadelle 0-3
  • Flero-Deportivo Fornaci Calcio 1-0
  • Verolavecchia-Virtus Manerbio 0-1

Girone F

  • Valgobbia-Real Dor Brescia 0-2 (giocata sabato)
  • Benaco Salò-Team Out 4-1
  • Cellatica-Nave Calcio 3-2
  • Collebeato-Gavardo 0-1
  • Odolo-Pavoniana Gymnasium 4-0
  • Oratorio Urago Mella-S. Andrea Concesio 1-3
  • Valtenesi-Serle 2-1
  • Ponte Zanano-Polisportiva Prevalle 0-3

Girone H

  • Acquanegra Calcio-Ciria Calcio 1-1
  • Casalbuttano-Canottieri Baldesio 1-2
  • Corona-Castelverde 2-2
  • G. S. Pescarolo-Calcio Ceresarese 4-3
  • Martelli-Cannetese 3-1
  • Polisportiva Pessina-Primavera Stagnolmese 4-0
  • Robecco D'Oglio-Rapid United 0-1
  • Sospirese-Gottolengo 1-2

Girone A – Trento

  • Leno-Monte Baldo 0-1 (giocata sabato)
  • Nogaredo-Alta Valsugana Calcio 4-1 (giocata sabato)
  • Stivo-Baone 1-1 (giocata sabato)
  • Virtus Giudicariese-Virtus Rovere 3-1 (giocata sabato)
  • 3 P Val Rendena-Solteri San Giorgio 0-0 
  • Caffarese-Castelcimego 1-4
  • Carisolo-Bagolino 2-2

Terza categoria

Girone A

  • Pol. Intercomunale Centrolago-Real Castrezzato 5-4
  • Roccafranca Ludriano-Libertas Bagnolo Mella 4-0
  • Virtus Rodengo Saiano-Sarezzo 2-1
  • Calcio Lograto-Accademia Rudianese 1-3
  • Gso Azzano Mella-Triumplina 3-2
  • Lodetto Calcio-San Zeno Calcio 0-3
  • Mario Bettinzoli Calcio-Nuova San Paolo 1-4

Girone B

  • Uso United-Le Aquile 12-1 (giocata sabato)
  • Football Club Bedizzole-Alta Velocità Desenzano 2-0
  • Polisportiva Pozzolengo-Oratorio Mompiano 1-2
  • Real Mompiano-Calcinatello 2-2
  • Union Colli Morenici-Alto Garda 4-3
  • Virtus Rondinelle-Progetto Sport Giovani 3-0
  • Basso Garda-Nuova Valsabbia 2-1

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-River Club United 2-2
  • Borgo San Giacomo-Solarolese 1-0
  • Casalmoro-Sport Club Torreicio 2-4
  • Casalromano-Oratorio Cava Digidue 2-3
  • Castello Ostiano-Atletico Manfro 2-1
  • Polisportiva San Giovanni-Persico Dosimo 2-1

Girone C – Bergamo

  • Gorlago-Capriolo 3-3
  • New Team 24-Cavernago 4-2
  • Valcalepio Junior-Bagnatica 2-5
  • Vortex Bergamo-Atletico Provaglio 1-2
  • Oratorio Cortenuova-Aurora Fontanella 1-3
  • Polisportiva Erbusco-Oratori Villongo 1-2
  • Polisportiva Comonte-Real Bolgare 4-1

Femminile

Eccellenza

  • Circolo Giovanile Bresso-Bresso Calcio 0-3
  • Doverese-Calcio Desenzano 4-0
  • Real Trezzano-Virtus Cantalupo RINVIATA
  • Mantova Women-Polisportiva Erbusco 0-3
  • Uesse Sarnico-Fiammamonza 2-1
  • Cavenago-Città Di Brugherio 1-0
  • Accademia Milano Calcio-Rhodense 3-3
  • Castello Città Di Cantù-Varese 1-5

Promozione - Girone A

  • Cremonese-Doverese 2-3 (giocata sabato)
  • Orobica Calcio Bergamo-Oratorio Redondesco 2-2

  • Polisportiva Oratorio 2B-Folgore Caratese 3-5

  • Trevigliese-Monterosso 5-1

  • Women's Soccer Team Brescia-Pavonese Cigolese 2-1

  • Accademia Rudianese-Femminile Villa Valle 1-6

  • Rondinera-Femminile Mantova 1-3

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

