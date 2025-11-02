Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- ChievoVerona-Real Calepina 3-3 (giocata sabato)
- Caldiero Terme-Breno 2-1
- Casatese Merate-Nuova Sondrio 4-2
- Castellanzese-Varesina 2-1
- Leon-Calcio Brusaporto 0-1
- Milan Futuro-Oltrepò 2-1
- Pavia Calcio-Villa Valle 4-0
- Scanzorosciate-Vogherese 0-0
- Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese 1-2
Girone D
- Calcio Desenzano-Pro Sesto 2-2
- Cittadella Vis Modena-Crema 2-1
- FC Pistoiese-Lentigione Calcio 1-0
- Imolese Calcio 1919-Sant'Angelo 1-1
- Piacenza Calcio-Correggese Calcio 2-0
- Pro Palazzolo-Tuttocuoio 1-1
- Rovato Vertovese-Trevigliese 2-1
- Sangiuliano City-Progresso 2-1
- Sasso Marconi-Tropical Coriano 2-0
Eccellenza
Girone C
- Cellatica-Carpenedolo 0-2 (giocata sabato)
- Pavonese-Poggese 0-0
- Castelleone-Darfo Boario 1-3
- Castiglione-Castellana 2-2
- CazzagoBornato Calcio-BSV Garda 1-3
- Ciliverghe-Offanenghese 1-1
- Città Di Albino-Juvenes Pradalunghese 2-0
- Orceana-Colognese 1-0
- Pianico-Soncinese 0-0
Promozione
Girone E
- Castrezzato-Sporting Chiari 1-1
- Castelcovati-Lodrino 1-0
- Asola-Atletico Orsa Iseo 2-2
- San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato 0-0
- Verolese-Valcalepio 3-3
- Calcinato-Governolese 3-2
- Rezzato Calcio-Team Oratorio Pumenengo 1-1
- Sporting Club-Vobarno 3-3
Prima categoria
Girone F
- Concesio Calcio-Cologne Calcio 2-3 (giocata sabato)
- Bagnolese-Roè Volciano 3-1
- Castelmella-Voluntas 0-3
- Eden Esine-Castenedolese 1-1
- Gussago Calcio-Valtrompia 3-0
- Oratorio Maclodio-A. C. Paitone 0-4
- San Michele Travagliato-Pian Camuno 2-0
- Unitas Coccaglio-La Sportiva Ome 1-1
Girone G
- Castelvetro Incrociatello-Sirmione Calcio Rovizza 2-1
- Dinamo Gonzaga-Serenissima 0-1
- La Piccola Atene-Montirone 1-2
- Porto-Atletico Offlaga 3-1
- Rapid Olimpia-Leoncelli 0-1
- Remedello-Pralboino 5-3
- Suzzara Sport Club-Gonzaga 1-0
- Union Team Marmirolo-Oratorio Gambara 4-1
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Bienno 1-1
- Comunale Tavernola-Oratorio Zandobbio 2-1
- Nuova Valcavallina Calcio-Nuova Camunia 1-1
- Oratorio San Marco-Gsr Castelcovati 2-3
- Padernese-Foresto Sparso 2-2
- Passirano Camignone-Cortefranca Franciacorta 1-2
- Sellero Novelle-Rovato Academy 2-2
- Paratico-Artogne 1-2
Girone E
- Azzurra Calvina-Villaclarense 2-1
- Borgosatollo-S. Carlo Rezzato 4-2
- Calcio Botticino-Real Leno 4-2
- Ghedi-Bassa Bresciana 7-0
- Quinzanese-Virtus Feralpi Lonato 0-1
- United Fionda Montenetto-Roncadelle 0-3
- Flero-Deportivo Fornaci Calcio 1-0
- Verolavecchia-Virtus Manerbio 0-1
Girone F
- Valgobbia-Real Dor Brescia 0-2 (giocata sabato)
- Benaco Salò-Team Out 4-1
- Cellatica-Nave Calcio 3-2
- Collebeato-Gavardo 0-1
- Odolo-Pavoniana Gymnasium 4-0
- Oratorio Urago Mella-S. Andrea Concesio 1-3
- Valtenesi-Serle 2-1
- Ponte Zanano-Polisportiva Prevalle 0-3
Girone H
- Acquanegra Calcio-Ciria Calcio 1-1
- Casalbuttano-Canottieri Baldesio 1-2
- Corona-Castelverde 2-2
- G. S. Pescarolo-Calcio Ceresarese 4-3
- Martelli-Cannetese 3-1
- Polisportiva Pessina-Primavera Stagnolmese 4-0
- Robecco D'Oglio-Rapid United 0-1
- Sospirese-Gottolengo 1-2
Girone A – Trento
- Leno-Monte Baldo 0-1 (giocata sabato)
- Nogaredo-Alta Valsugana Calcio 4-1 (giocata sabato)
- Stivo-Baone 1-1 (giocata sabato)
- Virtus Giudicariese-Virtus Rovere 3-1 (giocata sabato)
- 3 P Val Rendena-Solteri San Giorgio 0-0
- Caffarese-Castelcimego 1-4
- Carisolo-Bagolino 2-2
Terza categoria
Girone A
- Pol. Intercomunale Centrolago-Real Castrezzato 5-4
- Roccafranca Ludriano-Libertas Bagnolo Mella 4-0
- Virtus Rodengo Saiano-Sarezzo 2-1
- Calcio Lograto-Accademia Rudianese 1-3
- Gso Azzano Mella-Triumplina 3-2
- Lodetto Calcio-San Zeno Calcio 0-3
- Mario Bettinzoli Calcio-Nuova San Paolo 1-4
Girone B
- Uso United-Le Aquile 12-1 (giocata sabato)
- Football Club Bedizzole-Alta Velocità Desenzano 2-0
- Polisportiva Pozzolengo-Oratorio Mompiano 1-2
- Real Mompiano-Calcinatello 2-2
- Union Colli Morenici-Alto Garda 4-3
- Virtus Rondinelle-Progetto Sport Giovani 3-0
- Basso Garda-Nuova Valsabbia 2-1
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-River Club United 2-2
- Borgo San Giacomo-Solarolese 1-0
- Casalmoro-Sport Club Torreicio 2-4
- Casalromano-Oratorio Cava Digidue 2-3
- Castello Ostiano-Atletico Manfro 2-1
- Polisportiva San Giovanni-Persico Dosimo 2-1
Girone C – Bergamo
- Gorlago-Capriolo 3-3
- New Team 24-Cavernago 4-2
- Valcalepio Junior-Bagnatica 2-5
- Vortex Bergamo-Atletico Provaglio 1-2
- Oratorio Cortenuova-Aurora Fontanella 1-3
- Polisportiva Erbusco-Oratori Villongo 1-2
- Polisportiva Comonte-Real Bolgare 4-1
Femminile
Eccellenza
- Circolo Giovanile Bresso-Bresso Calcio 0-3
- Doverese-Calcio Desenzano 4-0
- Real Trezzano-Virtus Cantalupo RINVIATA
- Mantova Women-Polisportiva Erbusco 0-3
- Uesse Sarnico-Fiammamonza 2-1
- Cavenago-Città Di Brugherio 1-0
- Accademia Milano Calcio-Rhodense 3-3
- Castello Città Di Cantù-Varese 1-5
Promozione - Girone A
- Cremonese-Doverese 2-3 (giocata sabato)
- Orobica Calcio Bergamo-Oratorio Redondesco 2-2
-
Polisportiva Oratorio 2B-Folgore Caratese 3-5
-
Trevigliese-Monterosso 5-1
-
Women's Soccer Team Brescia-Pavonese Cigolese 2-1
-
Accademia Rudianese-Femminile Villa Valle 1-6
-
Rondinera-Femminile Mantova 1-3
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
