Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Scongiurato il «fattore nebbia», nel pomeriggio il calcio dilettantistico sul nostro territorio ha vissuto una giornata senza intoppi. E il calendario ha offerto diverse sfide interessanti di cui, grazie al lavoro dell’agenzia New Reporter, possiamo ammirare alcuni scatti.

Eccellenza

Eccellenza, Orceana-Carpenedolo 3-1 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza fari sullo scontro d’alta classifica fra l’Orceana e il Carpenedolo, dove il risultato premia il team di Orzinuovi (3-1).

Promozione

Promozione, Pavonese-Verolese 2-0 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Classifica alla mano, altrettanto entusiasmante il faccia a faccia di Promozione tra la Pavonese e la Verolese, con i padroni di casa rossoneri (per l’occasione in tenuta bianca) capaci di archiviare un 2-0 in proprio favore.

Prima categoria

Prima categoria, Bagnolese-Chiari 0-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Scendendo un po’ più giù, nel girone F di Prima categoria la capolista Chiari fa visita alla Bagnolese e celebrare l’ottavo successo (2-0).

Prima categoria, Voluntas Montichiari-Calcinato 2-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nell’altro girone, il G, invece la Voluntas Montichiari non piega il Calcinato: al triplice fischio ci si ferma sul 2-2.

Seconda categoria

Seconda categoria, San Paolo Fc-Nuova San Paolo 1-0 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Doppio derby in Seconda categoria. Da un lato la stracittadina tra il San Paolo Fc e i «cugini» della Nuova San Paolo. Terminate le ostilità, i gialloneri di Mondolo festeggiano l’1-0 messo in archivio.

Seconda categoria, Sant'Andrea Concesio-Concesio 0-1 - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Al contempo, sfida in famiglia tra il Sant’Andrea Concesio e il Concesio, che vede proprio quest’ultimo trionfante di misura (1-0).