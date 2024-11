Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

È di nuovo domenica e, come ogni settimana, è tempo di un focus sul calcio di «casa nostra». Prima che la nebbia facesse capolino, alla luce del sole si sono disputate interessanti sfide. Ne riportiamo qui la sintesi essenziale a commento delle fotografie scattate dall’agenzia New Reporter.

Serie D

Serie D, Desenzano-Ospitaletto 2-1 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In serie D il match di cartello del girone B viene archiviato con il successo del Desenzano sull’Ospitaletto (2-1). Con il successo nel derby davanti a 1.000 persone, i gardesani sono così più vicini alla neo capolista Varesina. Con lo stop dopo 10 risultati utili consecutivi, i franciacortini cadono infatti dalla vetta della classifica.

Eccellenza

Eccellenza, Rovato Vertovese-Atletico Castegnato 3-0 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, il Rovato Vertovese non stecca il match testa-coda con l’Atletico Castegnato: il 3-0 a referto è una sentenza che legittima lo strapotere dei blues franciacortini nel derby, nonché nell’intero campionato.

Promozione

Promozione, Verolese-Sporting Brescia 1-0 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

In Promozione bisogna poi rilevare un’altra detronizzazione: lo Sporting Brescia non è più al comando del girone D in virtù del ko di misura (1-0) incassato contro la Pavonese, che rimane in scia alla neo capolista Pavonese.

Prima categoria

Prima categoria, Castrezzato-Atletico Offlaga 2-4 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria si scatena una pioggia di gol tra il Castrezzato e l’Atletico Offlaga: alla fine trionfa il team franciacortino, che supera i rivali bassaioli con un 4-2 a domicilio.

Seconda categoria

Seconda categoria, Passirano-Paratico 1-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda il girone D di Seconda categoria, ecco il Paratico proclamarsi «corsarso» sul campo del Passirano: il successo in trasferta degli ospiti sui «cugini» vale dunque l’aggancio al quarto posto.

Seconda categoria

Seconda categoria, Odolo-Bettinzoli 3-0 - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Volgendo invece lo sguardo al girone F di Seconda categoria, qui l’Odolo rifila un netto 3-0 alla Mario Bettinzoli che, ancora incapace d’incamerare vittorie, si ritrova sempre fanalino di coda.