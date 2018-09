Brescia, i soliti difetti: a Crotone è raggiunto al 95'

Sembrava la volta buona per infrangere il tabù-Crotone e invece allo Scida arriva l'ennesima beffa per il Brescia. In Calabria il Brescia raccoglie un punto carico di rammarico, raggiunto al 95' da un Crotone in 10 che non dimostra di soffrire più di tanto l'inferiorità numerica.

In altre circostanze sarebbe stato un buon punto, ma stavolta sono due punti buttati per le rondinelle, che riescono parzialmente a dare continuità alla vittoria con il Palermo. Eppure la gara s'era messa bene per Gastaldello e compagnia, che al 9' trovano la prima svolta quando Golemic stende in area Torregrossa lanciato a rete: espulsione per il difensore e rigore per il Brescia che - dopo due minuti d'attesa - passa con la trasformazione di Donnarumma.

Il Crotone però spinge e dopo alcuni interventi di Alfonso e un paio di salvataggi di Romagnoli, all'11 della ripresa pareggia con Budimir, di testa su cross di Firenze. I pitagorici, però, si fanno male da soli e al 26' regalano al Brescia il nuovo vantaggio: erroraccio di Faraoni, Tonali con una magia si libera del difensore e di sinistro regala a Dall'Oglio un "cioccolatino" che il centrocampista di testa trasforma in rete. Sprecati un paio di contropiedi con Spalek e Morosini, il Brescia ingoia la beffa al 95', quando Alfonso con un'uscita scriteriata affossa Budimir: rigore per il Crotone, con lo stesso Budimir che spiazza il portiere biancazzurro per un pareggio amarissimo.

