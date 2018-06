Brescia: Caracciolo, Maroccu, Cellino e... la Sardegna

Massimo Cellino, Francesco Marroccu e Andrea Caracciolo per ora hanno in comune la... Sardegna. Il presidente del Brescia oggi si concederà l’ultimo giorno di relax sull’isola (ha ancora una casa a Santa Margherita di Pula e una in città a Cagliari) e da domani mattina sarà nuovamente operativo nella sede di via Solferino-Ferramola.

A Cagliari, dalla sua famiglia, intanto è tornato per qualche ora il direttore sportivo Francesco Marroccu (che potrebbe essere a Brescia già questa sera) mentre a Stintino (dove ha casa) oggi dovrebbe arrivare Andrea Caracciolo per iniziare le vacanze estive, ma data la sua situazione irrisolta potrebbe anche ritardare la partenza.

Cellino ha in agenda almeno un paio di situazioni: il nodo del contratto di Andrea Caracciolo (giocatore o dirigente? Non c’è ancora la soluzione) e i lavori che procedono spediti tra Rigamonti (dove sono in corso il trapianto d’erba del terreno di gioco, la sistemazione dei nuovi seggiolini in tribuna centrale e il rifacimento degli spogliatoi) e Centro Sportivo a Torbole Casaglia (si è iniziato a lavorare almeno sui due campi che dovranno essere a disposizione della prima squadra possibilmente già entro fine agosto).

