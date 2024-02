Brescia, Andrenacci ko: ad Ascoli tocca ad Avella

Il Brescia ad Ascoli con il terzo portiere, Michele Avella, tra i pali come titolare e con il Primavera Simone Cortese come vice. Lorenzo Andrenacci è infatti ko: i primi accertamenti hanno infatti evidenziato che l’infortunio alla spalla rimediato a metà del primo tempo con la Reggiana necessita di un periodo di stop: oltre alla trasferta di martedì, il portiere di Fermo - che a sua volta era già stato promosso titolare per l’infortunio al gomito di Lezzerini - potrebbe averne per un paio di settimane.

Il momento di Avella

Salterebbe dunque anche (e almeno) i successivi impegni con Palermo e Parma. È dunque il momento di Avella il cui esordio, che ne ha anche segnato il debutto assoluto in serie B, nella gara di sabato è stato positivo. Ora, per il 2000 in prestito con diritto di riscatto da Frosinone c’è il compito più importante: confermarsi.