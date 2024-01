Laquintana: «Germani nel mio cuore, a Brindisi nessuno s’è arreso»

Marzo 2022, domenica 6, Puglia. Ti aspetteresti un clima quasi primaverile, ma a Brindisi fa un freddo polare. È invece - come sempre - rovente il PalaPentassuglia, che non vede l’ora di far «abbassare la cresta» alla Germani trascinata in quei mesi da Della Valle e Mitrou-Long, e nel pieno della propria striscia di vittorie.

La Pallacanestro Brescia, dal canto proprio, è in missione: vuole far capire a tutti che, in quella regular season, dietro a Olimpia Milano e Virtus Bologna c’è «solo» lei. Ci riuscirà. Ma arriva nel piccolo impianto lungo la strada per Masseriola senza il proprio uomo migliore: Della Valle non sta bene, ed è rimasto a Brescia. Poco male, la squadra di Magro vince ancora. Trascinata da Petrucelli (23 punti), dal solito Mitrou-Long (20), e da un pugliese, nato a un’ora d’auto di distanza, a Monopoli. Tommaso Laquintana gioca una gran partita e - in particolare - disputa un ultimo quarto eccezionale. Chiude con 20 pure lui, e 5 rimbalzi. Lo fa sotto agli occhi della famiglia, arrivata in blocco per tifare per lui.

