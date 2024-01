La Germani sfida Pistoia al PalaLeonessa: il live

Alle 16.30 la Germani sfida Pistoia al PalaLeonessa, per la diciottesima giornata di regular season, la terza del girone di ritorno. La Pallacanestro Brescia, però, dovrà fare a meno di Kenny Gabriel. In settimana è nato il terzo figlio dell’ala grande, Karter. Lo statunitense è tornato a casa e, contrariamente a quanto era stato annunciato, non torna a Brescia per la partita. Il suo rientro è previsto nei prossimi giorni.

Sulla carta più che abbordabile, la gara con Pistoia nasconde in realtà diverse insidie. Tra queste, il fatto che la squadra toscana – vera sorpresa del campionato – arriva al PalaLeonessa con la testa libera e senza alcunché da perdere. La Germani è chiamata a difendere il primo posto in classifica con una vittoria, dato che ieri la Reyer Venezia è tornata al successo, superando Trento al Taliercio. In caso di risultato positivo, la squadra di Magro sarebbe protagonista di un nuovo record societario: essere in vetta dopo 18 giornate di regular season, circostanza mai verificatasi nella storia del club.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette.

