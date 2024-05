Germani, tempo di play off: contro Pistoia servirà ghiaccio nelle vene

Stasera alle 20.45 gara-1 dei quarti di finale al PalaLeonessa: è la partita che indirizza tutta la serie, sarà importante avere l’approccio migliore

Alessandro Magro, coach della Germani - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Nell’arco di questo triennio di Germani targata Alessandro Magro i ricordi belli sono maggiori - per numero e intensità - di quelli brutti. Eppure esiste un novero di fatti che, a livello di memoria, bruciano ancora. Ecco: oggi si apre una serie, quella - probabilmente lunga - contro Pistoia, nel corso della quale ciò che è andato di traverso può trasformarsi in «risorsa cognitiva» per fare l’unica cosa che conta. Vincere. Passare il turno. Giocare la semifinale scudetto. Da sapere Al PalaLeones