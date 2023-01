Germani, a Verona va in scena il derby del Garda: la diretta

Alle 20, all'Agsm Forum di Verona, la Germani gioca il derby del Garda, ultima gara di andata del campionato di serie A. Si tratta di una sfida decisiva per l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, che si disputerà dal 15 al 19 febbraio a Torino.

Nel corso del pomeriggio la vittoria di Varese su Napoli ha dato un taglio drastico alle possibilità di classifiche avulse favorevoli. Anche in caso di vittoria, la Pallacanestro Brescia si classificherebbe come ottava. Circostanza che significherebbe incontrare la prima in classifica ai quarti, a Torino. La Germani passa come ottava anche in casa di sconfitta a Verona, ma di concomitante vittoria della Dinamo Sassari, in Sardegna, contro Brindisi.

Non prende parte alla gara la guardia CJ Massinburg, che ha accusato qualche fastidio muscolare in settimana. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Gli aggiornamenti testuali sono in questo contenuto.

