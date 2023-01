Germani a Sassari, sfida alla Dinamo: segui il live

Alle 20.45 la Germani scende sul parquet del PalaSerradimigni di Sassari per affrontare la Dinamo. Il match è valido per la tredicesima giornata di andata del campionato di serie A. Si tratta di una sfida cruciale nella rincorsa a una posizione valida per partecipare alla Final Eight di Coppa Italia. Brescia è infatti ottava, mentre il Banco di Sardegna è nono, a una sola vittoria di distanza. Per entrambe le squadre la settimana non è stata semplice.

La Dinamo è reduce da un ko a Venezia contro la Reyer, al termine di una gara caratterizzata da decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare i sardi. Robinson e Treier, inoltre, che comunque dovrebbero essere della partita, hanno avuto qualche acciacco. La Germani ha invece battuto Reggio Emilia, ma dovrà fare a meno di Nikolic (che aveva iniziato la stagione a Sassari), mentre Taylor, Cobbins e Odiase sono stati fiaccati dall’influenza.

La radiocronaca in diretta è su Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

