Atletica: con Jacobs ci sono altri tre bresciani all’Euroindoor

Con Marcell Jacobs prendono il volo per Istanbul altri tre bresciani. Ci sono infatti anche Roberto Rigali, Hassane Fofana e Cristian Falocchi nella lista dei 50 convocati per l’Europeo indoor che si terrà in Turchia dal 2 al 5 marzo prossimi.

Nel dettaglio, il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 26 uomini e 24 donne, per una spedizione che è numericamente la più corsa di sempre ad una rassegna continentale indoor (superate le 49 unità di Genova 1992).

È chiaro che non v’erano dubbi sulla presenza di Jacobs: in Turchia il campione dei 100 metri difende il titolo europeo dei 60 vinto a Torun due anni fa iniziando la sua scalata all’Olimpo, ma si presenta anche da iridato della corta distanza dopo l’oro conquistato a Belgrado l’anno scorso. Ed è chiamato a confermarsi, anche per riscattare il ko agli Italiani con Ceccarelli, al debutto europeo.

La notizia è che sui 60 ci sarà anche il camuno Roberto Rigali (Bergamo Stars), terzo ad Ancona domenica e chiamato forte del minimo di qualificazione centrato con il 6’’62 corso sempre nelle Marche a fine gennaio: per lui è la prima volta indoor in azzurro. Con il meccanismo del «target number» rientrano invece nei convocati sia Hassane Fofana che Christian Falocchi (entrambi tesserati per le Fiamme Oro Padova). Il gavardese sarà quindi in gara nei 60 ostacoli, distanza su cui ha appena centrato l’argento tricolore. Al camuno, stante anche l’assenza di Tamberi, viene data una nuova chance nel salto in alto dopo il flop di Monaco all’Europeo all’aperto. In campo femminile ci sono invece due atlete del Brescia 1950: la velocista Gloria Hooper e la quattrocentista veronese Anna Polinari, tesserata anche per i Carabinieri.

