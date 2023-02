Sabbio Chiese - monte Bondone: presentato il tappone del Giro d'Italia

È stata presentata la sedicesima tappa del prossimo Giro d'Italia al via in Abruzzo il 6 maggio, la Sabbio Chiese - Monte Bondone, (23 maggio) che aprirà la terza e ultima settimana di questa edizione. Una frazione particolarmente dura, valutata con il massimo della difficoltà.

Secondo tappone del Giro

A tenere a battesimo l'evento il campione delle due ruote: «Questa è una tappa veramente dura, e il Giro lo vincerà chi saprà andare forte in montagna, visto che in totale ci sono 50mila i metri in salita». Il sindaco die presidente del Comitato organizzatore, Onorio Luscia, ha voluto ricordare anche l'importanza che per il centro valsabbimo ricopre questo 2023: oltre a essere a maggio partenza di tappa, si terranno a settembre le decennali della Madonna della Rocca.

La sedicesima tappa conta 203 chilometri: la partenza sarà da Sabbio Chiese, per arrivare poi a Vobarno, Roè, gli affacci sul lago di Salò e Limone per concludersi poi fuori regione verso il Monte Badone, in Trentino. Si svolge a quote relativamente basse, ma accumula oltre 5mila m di dislivello suddivisi tra salite molto dure e altre pedalabili.

I dislivelli della sedicesima tappa

Prima parte lungo la costiera occidentale del Garda per raggiungere il Trentino a Riva del Garda. Si scala quindi il Passo di Santa Barbara (media attorno al 10%) e in rapida successione il Passo di Bordala. Discesa veloce su Rovereto da dove si entra nella Vallarsa (GPM a Matassone) per poi svoltare verso l’altopiano di Folgaria passando da Serrada. Discesa impegnativa fino alla valle dell’Adige a Calliano e dopo l’unico breve tratto pianeggiante di circa 10 km si scala il Monte Bondone dal versante di Aldeno con i suoi cambi di pendenza con punte fino al 15%. Arrivo poco dopo Viote.

