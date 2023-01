L’An Brescia non sbaglia: in Sicilia con l’Ortigia una vittoria convincente

Vince e convince l’An Brescia nel turno infrasettimanale di campionato contro l’Ortigia (12-7). A Catania (i siracusani non hanno ancora a disposizione una piscina e giocano nell’impianto catanese) il match, tranne nel primo minuto di gioco, è tutto ad appannaggio di Brescia che impone ritmo e gioco. Atteggiamento. Bene la difesa, qualche errore di più in attacco, ma grande produzione di azioni pericolose per i bresciani che annichiliscono velocemente l’avversario.

Con i tre punti l’An sala a quota 33 punti in classifica e resta a tre lunghezze da Recco, vittorioso in casa contro Bologna, ma soprattutto stacca proprio Ortigia, ora a -6.

«Abbiamo giocato bene soprattutto in difesa - dice coach sandro Bovo -. È stata una partita vera. Al di là di quei due episodi che hanno portato alle prime due reti, loro hanno fatto fatica ad attaccare per tutto il match. Nel finale abbiamo preso qualche tiro evitabile, mentre siamo andati bene con l’uomo in più». L’An torna in acqua sabato alle 15 a Mompiano contro Trieste: «Arriviamo bene alla partita grazie al bel lavoro svolto la settimana scorsa per arrivare in condizione a questo tour de force in condizione. In questi giorni abbiamo anche recuperato energia».

