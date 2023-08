Equitazione, 7 giovani cavallerizzi bresciani conquistano le Ponyadi

La squadra lombarda che ha vinto le Ponyadi, l’evento nazionale più importante per il mondo dell’equitazione under 13, è tutta bresciana, composta da bambine e bambini tutti tesserati per la Pietracavalla asde di Soiano del Lago. I piccoli campioni e campionesse sono Emma Faustini, Aurora Zambelli, Nino Scalmana, Leone Anelli, Daniel Moiola, Emily Bolognesi ed Elisa Esposito. Coach della squadra è Serena Bertelli, il tecnico Luca Scudo.

I giovanissimi bresciani, oltre che la medaglia d’oro a squadre con un totale di 290,5, si sono aggiudicati anche due ori individuali, due argenti e un bronzo, in 5 categorie differenti su 7, arricchendo il medagliere lombardo, vincitore assoluto della competizione.

Le Ponyadi si sono svolte per il terzo anno consecutivo all'Arezzo equestrian center e hanno radunato più di 1.200 bambini (con i loro pony) da tutta Italia. La Lombardia per il terzo anno di fila è vincitrice della classifica conclusiva.

