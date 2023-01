Automobilismo bresciano: mondiale kart fiore all’occhiello della stagione

Il 2023 dell’automobilismo bresciano si presenta ricco di avvenimenti, con grande soddisfazione del presidente dell’Aci Brescia Aldo Bonomi, il quale non manca mai di ricordare come l’Ente bresciano sia in Italia quello che conta il maggior numero di tesserati nella sezione sportivi. «Abbiamo visto confermata - commenta Bonomi - anche la validità per il campionato italiano sia del Rally 1000 Miglia sia della cronoscalata Malegno-Ossimo-Borno, ovvero il Trofeo Vallecamonica.

Appare ricco anche il calendario delle gare per le auto storiche, con la rievocazione della Mille Miglia che quest’anno è stata allungata di un giorno grazie all’inedita tappa in Piemonte. Ricordo che da qualche anno la Mille Miglia ha aperto anche alle vetture con motori ad energia alternativa».

Le grandi sfide

Guardando alle singole specialità, l’attenzione cade subito sui rally. Due le gare previste in provincia: il Camunia, prova in continua crescita e da sempre terreno di scontro - ovviamente sportivo - tra i piloti della Valcamonica in particolare e, come ricordato da Bonomi, il Rally 1000 Miglia, che viene organizzato direttamente dall’ente di via Ferrari. Il quale è impegnato direttamente anche nel mettere in cantiere la cronoscalata Malegno-Ossimo-Borno, che è in programma alla fine di maggio e sarà tra le prime prove dell’Italiano 2023, quindi con i giochi per il titolo ancora tutti da fare. Questo assicura la partecipazione di tutti i pretendenti e garantisce elevato spettacolo per il pubblico, solitamente numeroso, che si schiera sulla strada che dalla Valle si inerpica sino a Borno.

Il bresciano Pedersoli al 1000 Miglia - © www.giornaledibrescia.it

Mondiale

A far la parte del leone, almeno per numero di gare organizzate nella nostra provincia, ecco il kart. Anche perché la possibilità di avere in zona due impianti riconosciuti di valenza mondiale, come il South Garda Karting di Lonato del Garda e, da tre anni, il Franciacorta Karting Truck di Castrezzato, favorisce la possibilità di organizzare tante gare. Oltre ai consueti trofei nazionali ed internazionali, nel 2023 si svolgeranno nel Bresciano anche la quinta prova del Campionato italiano Aci Karting (in settembre) e, soprattutto, quella valida per il Campionato del Mondo Fia, in ottobre. Entrambe le prove sono previste sul tracciato franciacortino che lo scorso anno ha vinto anche la coppa Fia per il miglior evento organizzato a livello europeo e che è chiamato a mettere in cantiere due gare nelle quali le presenze saranno elevate.

Storiche

Detto della Mille Miglia che tutto il mondo ci invidia, la prima gara della stagione è già alle porte e si tratta della consueta Winter Marathon, prova bresciana anche se fa base a Madonna di Campiglio. È stata poi confermata la validità per il Campionato italiano Grandi eventi della Coppa Delle Alpi, messa in cantiere dalla 1000 Miglia Srl, che aggiunge anche il Trofeo Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura. La novità è la titolazione per il Trofeo Nazionale Regolarità, preludio a quella per il titolo italiano, del Valli Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti, organizzato da Emmebi 70. Per il campionato italiano di specialità in settembre è confermato invece il Città di Lumezzane. In ottobre si terrà la Coppa Franco Mazzotti, da sempre con una qualità altissima di vetture al via, cosa che ne fa una delle gare più importanti a livello nazionale.

Un passaggio della Mille Miglia in provincia - © www.giornaledibrescia.it

