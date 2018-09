A Monza il bresciano Lorandi centra il suo miglior risultato

Grande fine settimana per i piloti bresciani, in una giornata caratterizzata a livello mondiale dai Gp d’Italia di Formula 1, a Monza, e di enduro a Edolo.

Stefano Albertini e Danilo Fappani, su Ford Fiesta Wrc, hanno vinto il rally del Friuli ed hanno allungato decisamente in vetta al campionato italiano che hanno già vinto lo scorso anno.

Nelle gare di contorno del Gp di Formula 1, a Monza, bene in Formula 2 l’esordiente Alessio Lorandi, che è giunto dodicesimo in gara-2 (sedicesimo in gara-1, sabato), miglior risultato nelle sei gare sinora corse nella nuova categoria.

Finalmente nella top ten della Porsche Supercup Alberto Cerqui, che è giunto nono e secondo tra i giovani, mentre Gianmarco Quaresmini è giunto tredicesimo, quinto dei giovani.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it