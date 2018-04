500 Miglia Touring, 115 auto storiche tra gusto e territorio

Scatta stamattina alle 10.30 da piazza Vittoria la partenza della ventesima edizione della 500 Miglia Touring, manifestazione motoristica dedicata alle auto storiche che ha come obiettivo la promozione del territorio e dei prodotti enogastronomici.

La carovana di 115 vetture attraverserà Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, facendo ritorno a Brescia nel pomeriggio di domenica. Una gita di tre giorni - non una gara - con dei gioielli motoristici tra gli splendidi paesaggi di tre regioni del Nord Italia. I partecipanti potranno godersi i panorami che verranno attraversati e, appena prima delle soste previste lungo il percorso, dovranno essere bravi a rispondere correttamente ai quiz di cultura generale per non incorrere in penalità.

Dalla pianura alle Dolomiti, dalle colline ai laghi, dalle grandi città fino a borghi di un tempo... Dopo lo start la prima sosta è prevista al «Gardaland Resort» di Castelnuovo del Garda (dalle 12.30 alle 15). In seguito al pranzo ripartenza per il Trentino con sosta in piazza Walter di Bolzano, dove le auto si fermeranno per la notte. Ripartenza sabato verso Fondo, quindi a Comano Terme. Ultima tappa sabato a Riva del Garda. Domenica passaggio a Nozza di Vestone alle 10.30 e pranzo al ristorante «Pio Nono» di Erbusco per il pranzo per poi passare a Rovato attorno alle 15.30.

L'arrivo in piazza Vittoria è previsto nel tardo pomeriggio. Tra i 115 equipaggi iscrizioni da Olanda, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Irlanda e Spagna.

