Tra mercatini e accensione dell'albero, la magia del Natale è pronta ad avvolgere Gussago

La magia del Natale è pronta ad avvolgere Gussago. Musica, spettacoli, presepi, luci e festa decoreranno a breve il dicembre franciacortino. Il via è dato simbolicamente dall’Associazione Pensionati di Gussago che organizza, sabato 3 dicembre la «Bancarella di Natale» dalle 10 alle 12 in Piazza Vittorio Veneto.

Il calendario

Bancarelle anche domenica 4 dicembre con i tradizionali Mercatini natalizi a Ronco - in programma all’oratorio San Zenone -. L’accensione dell’albero di Natale, di fronte alla chiesa Prepositurale Santa Maria Assunta avverrà l’8 dicembre.

Il Concerto di musica sacra - in prepositurale - sabato 10 dicembre alle 20,30 sarà a cura della Corale Santa Maria Assunta di Gussago, del coro lirico Città di Brescia e della banda di Vobarno. La graziosa chiesetta di San Rocco ospiterà invece, a partire dall’11 dicembre, il presepe della pace, realizzato dal Nid - il nucleo inclusione diffusa - in collaborazione con il Gruppo Scout Gussago. Si torna a cantare, con le «Note sotto l’albero» - domenica 11 dicembre alle 16 in sala Civica Togni -.

La luce della pace raggiungerà Gussago sabato 17 dicembre: in piazza Vittorio Veneto la consegna della luce di Betlemme seguita da un momento di riflessione e di vicinanza ai popoli afflitti dalle guerre. Il gruppo «The Music-All Folks» porterà la gioia del Natale nel concerto del 17 dicembre - ore 20,45 -.

Pensionati ancora protagonisti, giovedì 22 dicembre, con il pomeriggio dedicato alla «Festa del Natale»: tombolata, taglio di panettone e brindisi a partire dalle 15. La messa di mezzanotte (24 dicembre) ritrova il tradizionale brindisi, all’uscita dalla chiesa parrocchiale, con le penne nere gussaghesi. Continua poi nei ristoranti la tradizione delle feste natalizie con i piatti della tradizione culinaria bresciana. Veglione di Capodanno in sala civica Togni il 31 dicembre. Chiude la rassegna lo spettacolo teatrale «Diga che so mort», il 7 gennaio alle 20.30 in sala Bazzani.

