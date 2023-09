Torna a Rovato la cena dedicata al «Chilometro del manzo all’olio»

Venerdì 15 settembre il re delle tavole di Rovato e Franciacorta, il manzo all’olio De.Co, sbarca sulla passeggiata più suggestiva della cittadina: gli Spalti Don Minzoni. A partire dalle ore 20 ci sarà infatti la prima cena dedicata al «Chilometro del manzo all’olio», seconda edizione della manifestazione nata nel 2019 dalla collaborazione tra Confraternita del manzo all’olio De.Co di Rovato, Amministrazione comunale della capitale della Franciacorta e l’associazione Ristoratori Rovato.

Dopo il pranzo record del 2019, con 1.300 persone a riempire corso Bonomelli, la pandemia prima e il maltempo poi hanno congelato la kermesse che ora torna in grande spolvero. Le prenotazioni sono già aperte: il menù prevede antipasto, manzo all’olio di Rovato De.Co con polenta, dolce artigianale, caffè, acqua e vino, al costo di 30 euro. È possibile acquistare i biglietti in Municipio, rivolgendosi all’ufficio Economato di via Lamarmora, 7 dalle ore 9 alle 12; per informazioni, si può telefonare all’ufficio Commercio al numero 030.7713223 oppure scrivere una mail a ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it.

In alternativa, è possibile comprare i coupon anche rivolgendosi ai ristoranti aderenti: La Loggia, Trattoria Del Gallo, Pier Trattoria, C’era una volta e la Trattoria Piazza Mercato, che ha aperto i battenti pochi mesi fa al Foro Boario di piazza Garibaldi e che si prepara alla prima uscita pubblica nella cittadina. In caso di maltempo venerdì 15 settembre, il menù potrà essere comunque degustato (entro il 22 ottobre) in uno dei ristoranti aderenti, previa prenotazione telefonica.

«Il chilometro del manzo all’olio - spiegano il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, e il vicesindaco, Simone Agnelli - è uno strumento per promuovere il territorio con le sue eccellenze e ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia. La novità principale del 2023 è la scelta di spostarci sugli Spalti Don Minzoni: un’area che vogliamo fare conoscere meglio e recentemente interessato dal nuovo ponte pedonale, dalla riqualificazione delle mura venete e dal progetto di studio e ricerca dell’università degli studi di Brescia».

Parte del ricavato andrà all’associazione franciacortina «Un sorriso per Matteo ed Ettore», che raccoglie giocattoli per i piccoli che si trovano negli ospedali e nei reparti oncologici, in collaborazione con Abe e Casa Ronald.

