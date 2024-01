Sulla prestigiosa rivista «Nature» un articolo di due scienziati bresciani

La prestigiosa rivista scientifica «Nature» ha pubblicato un articolo firmato da due giovani ricercatori bresciani: sono Mirko Treccani, classe 1996, di Montichiari, e Laura Veschetti, classe 1994, di Cologne, che operano nel laboratorio di ricerca «GM Lab» dell’Università degli Studi di Verona. «Start 2024 by asking: “Why do science?”» (Iniziare il 2024 chiedendosi: perché si fa scienza?”) è il titolo dell’articolo, che si può leggere nella sezione «Career».

