Rovato, pronto ad aprile il nuovo teatro da duecento posti

Per la 130esima edizione di Lombardia Carne, in calendario da sabato 6 a lunedì 8 aprile, Rovato avrà un teatro nuovo di zecca. Sono partiti in questi giorni i lavori nella sala del Foro Boario di piazza Garibaldi.

L'intervento è in gran parte finanziato da Regione Lombardia, che ha messo sul piatto 192mila euro a fronte di un investimento complessivo da 250mila.

Dall’attuale centinaio di posti a sedere, tra sedute metalliche e sedie di plastica, si passerà così a duecento posti a sedere, tutti con poltrone. Dopo i lavori, la sala diventerà uno spazio polifunzionale, capace di ospitare proiezioni, incontri, concerti e spettacoli teatrali.

