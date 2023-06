Piazza Vittorio Veneto a Gussago: il prequel dei lavori ridisegna la viabilità

Iniziano le grandi manovre che trasformeranno piazza Vittorio Veneto a Gussago, il fulcro urbano della cittadina franciacortina. «In queste ore - dice il sindaco Giovanni Coccoli - è stato aperto il primo cantiere per il rifacimento dei sottoservizi (acqua, gas), necessario per poi avviare quello per la riqualificazione della nostra piazza Vittorio Veneto, previsto a pieno regime a partire dall’autunno».

L’intervento

I lavori in questa prima fase riguarderanno il tratto est di viale Monsignor Bazzani. «Necessariamente - prosegue il sindaco - la viabilità subisce una modifica, così come la fermata capolinea degli autobus che è temporaneamente spostata su via 4 novembre (di fronte al bar Zio Piero). Ci scusiamo fin da ora per i disagi e allo stesso tempo chiediamo pazienza e comprensione, certi che anche stavolta a lavori ultimati ne sarà valsa la pena». Chiuso l'accesso dalla rotonda di via IV novembre - a est della piazza - il traffico viene fatto proseguire su via Martiri della Libertà.

Cinque milioni di euro sono stati destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la riqualificazione del municipio e della piazza. L’area è situata immediatamente a sud del nucleo più antico di Gussago centro e ha sempre presentato problemi di perfetta integrazione e fruibilità: è sempre stato percepito come una sorta di spazio aperto, al di là delle mura.

La facciata della parrocchiale nuova venne realizzata di fronte alla campagna e lì sotto, nel Novecento, vennero collocate le scuole elementari, edificio che poi fu trasformato in municipio. Ora l’intervento previsto dovrebbe dare nuova vita e impulso a una piazza che continua a risultare inespressa. Perno dell’intervento sarà il palazzo comunale, che sarà rivisto, così come le aree di accesso e di interconnessione.

Come sarà

«Un risultato storico - commenta il sindaco -. Non abbiamo mai ricevuto un finanziamento così consistente. Nella prima fase eravamo stati esclusi come tanti Comuni del nord». Poi, su sollecitazione dell’Anci, il Governo aveva finanziato il bando.

«Non sarà un rifacimento della piazza - ha precisato Coccoli - ma una riqualificazione che prevede di darle una veste nuova. La piazza, di fatto, conserverà le caratteristiche che ha da una trentina d’anni. I rivestimenti verranno posizionati sui gradoni in alcuni punti e verranno tolti in altri. La riqualificazione di piazza Vittorio Veneto comprenderà anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo il perimetro, che si collegherà poi al capolinea dei bus. Gli spazi davanti ai negozi verranno rinnovati e non vi sarà alcuna diminuzione dei posti auto, anzi, ne verranno guadagnati 4 o 5 nuovi». L’ingresso del municipio verrà spostato verso nord e all’interno verranno rivisti gli spazi con un ampio front office e uffici modernizzati anche sotto il profilo degli impianti.

