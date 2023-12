Musil, da Comune e Regione 120mila euro per proseguire l'acquisto della sede di Rodengo

Centoventimila euro per continuare il percorso di acquisizione del Museo «La Città delle Macchine» di Rodengo Saiano. È il contributo che Comune di Brescia e Regione Lombardia hanno deciso di erogare alla Fondazione Musil (rispettivamente 40mila euro dalla Loggia e 80mila euro dal Pirellone).

La liquidazione di queste somme, recentemente deliberata dalla Giunta comunale di Brescia e dalla Giunta di Regione Lombardia per un totale di 120mila euro, permetterà alla Fondazione Musil di pagare alla Società Machi Srl, attuale proprietaria dell’edificio, le spese dell’indennità di occupazione dell’immobile del Museo per l’anno 2023, rende noto il comunicato.

Secondo l’accordo di programma siglato a novembre 2022 infatti, la sede del museo andava acquistata entro il 31 dicembre dello stesso anno. L’operazione era slittata a causa di alcune difformità catastali rilevate dalla Provincia di Brescia, non imputabili però a nessun soggetto aderente all’accordo di programma. A quel punto il collegio di vigilanza dell’accordo aveva consentito una proroga fino al 31 marzo 2023 per acquistare l’immobile. Tuttavia le irregolarità catastali non sono ancora state sanate e pertanto ad oggi è ancora impossibile procedere all’acquisto dello stabile.

Nei mesi si sono tenuti diversi incontri con la proprietà dell’edificio per trovare una soluzione. Un punto fermo era però ildi occupazione dell’immobile, stimata appunto in 120mila euro, da pagare entro il 2023. A settembre la segreteria tecnica dell’accordo si è espressa favorevolmente riguardo alla possibilità di assegnare un contributo straordinario a Fondazione Musil per garantire le spese da sostenere nei confronti della proprietà Machi Srl: Regione Lombardia e Comune di Brescia hanno quindi provveduto.

«L’Amministrazione comunale intende garantire il massimo sostegno alla realizzazione del sistema museale del Musil, prevista dall’Accordo di Programma, che mantiene un ruolo estremamente importante nell’ambito dell’offerta culturale della città», ha dichiarato la sindaca di Brescia Laura Castelletti. «La somma erogata dal Comune, insieme con l’importo stanziato da Regione Lombardia, consentirà a Fondazione Musil di saldare quanto dovuto per l’occupazione dell’immobile. È un prezioso e ulteriore passo in direzione dell’acquisto dell’edificio che ospita il Museo La Città Delle Macchine».

«Si tratta - ha evidenziato l'assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso - di risorse che consentiranno alla Fondazione Musil di proseguire l'attività anche nel polo di Rodengo Saiano, in attesa che si concluda l'accordo di programma con la relativa acquisizione dell'immobile da parte della Fondazione. Il Musil è strategico per il territorio bresciano e Regione non ha mai fatto venir meno il proprio sostegno».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it