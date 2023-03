In Piazza con noi sbarca alle pendici del Monte Orfano

Coccaglio, comune che sorge abbracciato alle pendici del Monte Orfano, ospiterà la puntata di questa domenica di In Piazza con noi. Le telecamere di Teletutto si accenderanno in diretta alle 11 da piazza Luca Marenzio, intitolata al più acclamato autore di madrigali del suo tempo, al quale Coccaglio diede i natali nel 1553.

«Un piccolo paese che rimane orgogliosamente paese - dice il sindaco Alberto Facchetti - che ha mantenuto caratteristiche del tutto particolari sia nella composizione urbanistica sia nella connotazione della sua comunità. Una comunità che nella storia ha avuto a che fare con la miseria e con le dominazioni, che ha imparato ad adattarsi alla vita e ai suoi cambiamenti e che, pervenuto il benessere, ha alzato lo sguardo e ha iniziato a fare del bene».

L’atto più alto di questo «fare bene per il bene» è senza ombra di dubbio cementato nella Casa della solidarietà «Vita per la vita» che ha in Lino Lovo, fondatore della sezione Avis e Aido di Coccaglio il cuore pulsante. Cinquant’anni vissuti nel mondo dell’associazionismo a servizio non solo dei coccagliesi per l’arzillo 82enne Lino Lovo, insignito lo scorso mese di dicembre del titolo di cavaliere al merito della Repubblica, ma per promuovere la vita, la cultura del trapianto e del dono in Italia e nel mondo. Un cammino compiuto a braccetto con centinaia di medici, esponenti del mondo della scuola, della scienza, della cultura, della comunicazione e della chiesa. Un percorso che ha portato a risultati inaspettati sino ad alcuni anni fa.

«Abbiamo realizzato molto, ma molto rimane da fare - dice Lovo mostrando con orgoglio i monumenti della solidarietà realizzati con lattine riciclate e che hanno girato per tutta Italia - a partire dall’azzeramento delle liste d’attesa per un trapianto. Ora il nostro Paese è ai vertici delle classifiche mondiali per numero di trapiantati, ma ancora troppi malati attendono invano il dono di un organo per poter continuare a vivere». Il dono è un gesto di grande civiltà, sta scritto anche nella Costituzione e anche per questo domenica lo ribadiremo e lo sosterremo unitamente agli ospiti che interverranno in diretta. Il dono è anche bellezza. E Coccaglio pullula di bellezza, basti guardare alla chiesa parrocchiale intitolata a Santa Maria Nascente, al Dicastero pievano di San Giovanni Battista, al Castello, ai Musei e alle Fondazioni, ma soprattutto al cuore della gente.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it