In Piazza con Noi, la Fiera di Lombardia Carne si fa festa

Neppure la pioggia ha smorzato l'entusiasmo. Quello che In Piazza con Noi, ha portato in Franciacorta: le telecamere di Teletutto hanno infatti fatto tappa questa mattina a Rovato per l'edizione 2018 della fiera Lombardia Carne.

Ai microfoni di Clara Camplani e Tonino Zana tanti ospiti per raccontare la cittadina franciacortina e l'evento tra i più importanti del settore fieristico legati al mondo dell'allevamento e dei sapori. La replica alle 20.30, sempre su Teletutto.

A riprova della intensa mattinata, le fotografie che ripercorrono la lunga diretta firmata Teletutto.

