Il Comune di Iseo investe su disabili, giovani e inclusività

Disabilità, minori e attività che favoriscono l’inclusività: sono questi i temi su cui il Comune di Iseo si è concentrato per progettare gli interventi legati al sociale per i quali ha ottenuto riconoscimenti sia per la qualità di quanto messo in campo, esportando in alcuni casi anche il modello, sia contributi economici per farli funzionare al meglio.

In particolare, il progetto denominato «Leg@minrete», presentato dal Comune a un bando di Regione Lombardia che riguardava proprio percorsi di inclusione attiva e di integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità, è risultato ammesso e finanziato per l’importo di 191.987 euro. Due le linee di intervento finanziate, percorsi che riguardano «Laboratori per le abilità e la partecipazione attiva» e «Gemellaggi e reti per la diffusione delle sperimentazioni sociali». I partner coinvolti sono il Comune, capofila anche dell’Ambito 5, la Comunità Montana Sebino Bresciano, le cooperative sociali L’Airone, La nuova Cordata, La Nuvola e il Consorzio Solco, che hanno condiviso l’obiettivo di promuovere un sistema integrato di servizi «in grado superare ogni barriera per l’accesso e la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità».

Il secondo progetto riguarda i minori e gli è stato dato, non a caso, il titolo «Immagini di inclusione». Presentato ad Ats, ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro. Oltre ad averlo esteso a tutto l’Ambito 5 Sebino, Ats ha anche richiesto che venga replicato in altri ambiti territoriali. Le attività riguarderanno soprattutto il teatro e partiranno nel prossimo autunno.

L’ultimo progetto in lista, sempre dedicato ai minori, si intitola infine «Restiamo insieme»: propone in particolare soggiorni brevi connessi a laboratori per favorire la comunicazione e le relazioni che i ragazzi hanno perso e che sono da recuperare.

