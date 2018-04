Europa in piazza: giro del mondo tra artigianato, colori e sapori

«Un assaggio del mondo in un centro storico»: è lo slogan dell’iniziativa «Europa in Piazza», il mercato europeo del commercio ambulante organizzato da Fiva da venerdì 6 aprile a domenica 8 aprile.

Le centodieci aziende in arrivo sul Sebino apriranno le proprie postazioni (30% alimentare, 60% non alimentare, 10% somministrazione) dalle 18 alle 24 di venerdì e dalle 9 alle 24 sia di sabato che domenica.

«Come lo scorso anno ci saranno fiori, bulbi e piante dall’Olanda in tutta piazza Statuto che diventerà un vero e proprio giardino; dolci e fudge dalla Gran Bretagna; ceramiche, cosmetica ed erboristeria italiana; ambra e argento dal Baltico... solo per citare alcuni prodotti - spiega Delia Corti, consigliera delegata al commercio -. La parte gastronomica sarà concentrata nella zona dell’ex Cral, ampliata rispetto allo scorso anno perché sempre presa d’assalto».

Qui si potrà trovare ristorazione tipica messicana, venezuelana, spagnola, israeliana e greca ma anche il cous cous dalla Sicilia e gli arrosticini dall’Abruzzo. Il mercato europeo infatti non offre solo prodotti d’origine europea ma permette di conoscere cibi e artigianato dal mondo.

«Per il terzo anno l’iniziativa arriva a Iseo, prima tappa nella provincia di Brescia - sottolinea il presidente di Fiva Brescia Raffaele Cirillo -: in giugno saremo a Rovato ma la dimensione lacustre è ritenuta ottimale e ormai sempre più consolidata, con l’appoggio del Comune».

Lo scorso anno sono arrivate circa 35mila persone che hanno invaso la cittadina: data la quantità di gente, gli organizzatori, in sinergia con il comune e con la società Bico, hanno approntato un piano straordinario per le pulizie e l’igiene urbana.

Durante i tre giorni saranno aumentati i cassonetti e i passaggi per lo svuotamento dei cestini così da mantenere pulito e decoroso il paese. «Con questa iniziativa, richiesta a gran voce da più realtà, sappiamo che le strutture d’accoglienza di Iseo saranno tutte al completo - continua Corti -. Visto il successo delle due passate edizioni abbiamo continuato nella promozione dell’evento che permetterà di portare a Iseo un tocco d’esotismo e di curiosità in più per tre giorni».

