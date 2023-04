Da Cellatica a Monticelli Brusati: gli eventi di aprile da non perdere

L’anno che incorona tutta la provincia di Brescia con il titolo di Capitale si fa sentire, così come la primavera ormai arrivata a bussare. Percezioni che trovano la loro concretezza in una carrellata di eventi franciacortini che mai come stavolta rappresentano la bellezza in ogni suo aspetto. Dall’arte al canto, dal teatro al bodypainting, ma c’è anche spazio per lo sport, i cammini, le passeggiate.

Tra gli appuntamenti più attesi troviamo il primo Galà di Franciacorta, che si terrà domenica 16 aprile dalle 9: un concorso di discipline acrobatiche e coreografiche, evento che, oltre ad inserirsi in «Bs/Bg capitale della cultura», celebra un’importantissima decade significativa dell’attività D·light associazione in grado di offrire oltre ai consolidati corsi disciplinari per amatori ed agonisti, diretti da Diana Verona di «D·Light Productions», stabilendosi come la prima produzione italiana di creazioni artistiche per eventi, in cui l’arte del bodypainting si integra all’arte della danza.

Il Centro sportivo Corcione domenica 16 aprile propone quattro sezioni in gara (acrobatica aerea, danze accademiche, show dance), con particolare attenzione e cura per la sezione «Acrodance» che invita i settori ginnici ed i settori danza a coesistere, proponendo contenuti acrobatici e coreografici integrati in un’unica performance.

Gli appuntamenti

A Cellatica si apre la bella stagione con la musica: prima l’esibizione del coro bresciano dei Clapping voices (14 aprile), poi il Quantum Solos String Quartet (19 maggio). Quest’ultimo sarà l’epilogo di una rassegna articolata e poliedrica, che ha dedicato spazio agli autori locali di libri gialli.

A Castegnato, il 16 aprile, la promozione della mobilità sostenibile sarà al centro di una biciclettata sulla ciclovia Brescia-Paratico.

Erbusco vive invece la duale condizione di borgo e città. Le ambizioni della perla franciacortina sono note da tempo e nell’attesa di ricevere buone notizie punta tutto sul turismo: dopo il carnevale, che ha visto arrivare migliaia di persone da tutta la regione, lo sguardo è rivolto alla primavera: mesi di eventi e iniziative, ad esempio, sono state elaborate, organizzate e presentate dalla Pro Loco fino a settembre. E anche stavolta figura di tutto: dalle passeggiate enogastronomiche in Franciacorta e in Toscana ai concerti all’alba, dal teatro e allo storico «Erbusco in tavola».

A Monticelli Brusati spicca la rassegna florovivaistica «Franciacorta in fiore», che come negli ultimi due anni sarà itinerante lungo tutto il territorio franciacortino. A giugno si terrà poi il «Ground Music Festival», con eventi gratuiti e a prezzo simbolico per permettere alla collettività di usufruire dell’offerta culturale.

A Passirano, infine, aprile verrà inaugurato col concerto del trio femminile Ankordis e da una giornata di festa e bancarelle.

