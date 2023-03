Con la «Primavera delle donne» a Gussago si apre la nuova stagione culturale

Ha inizio martedì 7 marzo alle 20.45 con la conferenza «Peggy Guggenheim: donna e collezionista d’avanguardia», a cura di Sara Zugni, nella saletta della biblioteca comunale di Piazza San Lorenzo, la rassegna «Primavera delle donne» a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Gussago. Una serie di cinque incontri compone il ricco calendario di appuntamenti della rassegna dedicata ai temi legati alla donna e alla femminilità.

Società

Conferenze, spettacoli, incontri e concerti si alterneranno fino al 28 marzo. «Sono lieto di annunciare la "Primavera delle donne", un’iniziativa che abbiamo promosso per celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella nostra società» ha commentato l’Assessore alla Cultura Simone Valetti. «Il mese di marzo, infatti - prosegue l’assessore -, è tradizionalmente dedicato alla celebrazione della “Giornata internazionale della donna”, ma abbiamo voluto allargare il focus per rendere omaggio alla grande varietà di contributi che le donne danno alla nostra società in tutti i campi, dalla cultura alla scienza, dall’economia alla politica».

La rassegna vuole promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche specifiche che riguardano le donne, con l’obiettivo di porre l’attenzione su quegli aspetti della vita femminile che spesso passano inosservati o vengono sottovalutati. L’invito a partecipare alle iniziative proposte è aperto all’intera cittadinanza.

All’incontro del- una delle più importanti collezioniste d’arte del Novecento che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione di artiste donne in un mondo artistico dominato dagli uomini -, farà seguitoa cura dell’associazione culturale Treatro Terrediconfine - ed in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia, per la rassegna «Proposta 2023» –in Sala Civica Togni.

