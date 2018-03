Anche le telecamere di Teletutto a Lombardia Carne

Rovato è entrata nella settimana più «calda» dell’anno. Come da tradizione, due settimane prima di Pasqua la capitale della Franciacorta si ferma per Lombardia Carne, la grande fiera della zootecnica, agricoltura ed enogastronomia in calendario da sabato 17 a lunedì 19 marzo. La 129esima edizione si preannuncia più ricca e diversificata che mai: alla tradizionale messe di bovini, equini e ovicaprini, impegnati a contendersi i premi di miglior esemplare del Nord Italia, faranno da corredo macchine agricole, laboratori per bambini, concorsi live di preparazione di insaccati, tante bontà locali (dal manzo all’olio ai vini Franciacorta Docg).

E ancora: nella giornata clou, quella di domenica, in municipio ci sarà la prima Mostra mercato della trifola (tartufo, ndr) di Franciacorta, con la mostra personale dell’artista franciacortino Angelo Vezzoli. Un tocco di Versilia. Tra piazza Cavour e piazza Palestro, invece, decine di bancarelle di abbigliamento e artigianato porteranno in Franciacorta un po’ di Versilia con il rinomato mercato di Forte dei Marmi. Il tutto mentre, dentro la fiera, domenica mattina dalle 11, ci sarà la diretta della trasmissione di Teletutto «In piazza con noi».

