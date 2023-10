A Rovato, borse di studio e visite al museo in ricordo di Federico Doga

Famigliari e amici di Federico Doga, il sedicenne che ha perso la vita in un incidente nel gennaio scorso mentre attraversava la strada a Iseo, sindaci e Fondazione Cogeme: tre realtà, a prima vista, molto lontane, unite però dal coraggio di chi ha voluto bene a «Fede». È bastata una richiesta di aiuto da parte dell’associazione «In viaggio con Fede», fondata subito dopo la scomparsa del giovane, per mettere attorno a un tavolo consigli di amministrazione, cittadini e pure Amministrazioni comunali: quella di Rovato, dove Federico studiava e inseguiva la sua passione - il rugby - e quella di Comezzano Cizzago, dove viveva. Dall’incontro è nata una prima scintilla, con borse di studio e visite guidate: quelle che anche Federico avrebbe voluto fare.

«Fondazione Cogeme ha un’anima operativa, fatta di progetti concreti, vicini alle iniziative delle comunità - spiega Gabriele Archetti, presidente di Fondazione -: con questo spirito abbiamo accolto la richiesta dell’associazione interpretando anche la sensibilità dei Comuni di Rovato e Comezzano Cizzago, come pure di Cogeme Spa e del suo presidente, Giacomo Fogliata. Ci impegniamo a sviluppare progetti verso le giovani generazioni nel ricordo di Federico e della sua famiglia che ringraziamo per il coraggio con cui hanno trasformato il loro dolore in un momento di riflessione e di crescita collettiva. Cominciare bene una nuova avventura aiuta a rendere la sfida più ambiziosa, oltre che sostenibile anche realizzabile».

Le iniziative

I primi progetti, già operativi, sono una serie di borse di studio da mille euro l’una per «ragazzi e ragazze che si distinguono per il proprio spirito e i propri gesti altruistici» (info su fondazione.cogeme.net o inviaggioconfede.com), oltre a visite per gli alunni delle scuole dell’obbligo al museo, il Museo della scienza di Trento.

Altro seguirà, nei prossimi mesi, in accordo con Alida Potieri, sindaca di Comezzano Cizzago, e il collega rovatese Tiziano Belotti. «Rovato ha accolto Federico come suo figlio sportivo, essendo lui uno dei gioielli del nostro rugby locale - chiosa Belotti -. Se è vero che i lutti feriscono nel profondo le nostre comunità, per far fronte a questo mistero è utile e doveroso ricordare le persone per quello che sono state, quello che hanno rappresentato e ciò che provocano ancora nel nostro vivere quotidiano».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it