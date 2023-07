A 81 anni Italo Terzi è tra i migliori tennisti «over» del mondo

Nuovo successo in un torneo di prestigio per il tennista senior Italo Terzi. L’81enne di Palazzolo ha conquistato un’altra vittoria nel doppio, disciplina in cui è ormai uno dei più quotati tennisti del mondo nella categoria over 80. Nei giorni scorsi Terzi ha partecipato in coppia con l’amico Giancarlo Milesi all’importante torneo Itf Mt700 di Sanremo, ottenendo continui successi nelle fasi ad eliminazione diretta fino alla finale, in cui ha sconfitto un’altra coppia italiana in tre set, quella composta da Pier Sandro Succo e Giuseppe Vento.

La grande prestazione in Liguria non è stata però l’unica dell’anno, ma anzi segue di un paio di mesi un altro successo, quello conseguito a maggio a Milano Marittima. La rilevanza dei risultati ottenuti dall’atleta ha attirato anche gli occhi degli appassionati e in alcuni casi anche dei professionisti: non a caso a Sanremo Terzi ha incontrato per una chiacchierata tennistica e una seduta in palestra Fabio Fognini, a lungo principale volto del tennis italiano prima dell’esplosione della nuova generazione dei Sinner e dei Berrettini.

Terzi attualmente si trova, nella categoria over 80, 18esimo nel ranking mondiale del doppio e 53esimo nella classifica del singolo, confermando così lo straordinario caso di Palazzolo, città che già nello scorso decennio aveva celebrato un grandissimo atleta senior, Angelo Sala, scomparso due anni fa a 94 anni.

Prossimo appuntamento per Terzi sarà il torneo svizzero di Lugano, ma il suo percorso necessita di trovare nuovi sponsor che possano permettergli di giocare più tornei internazionali.

