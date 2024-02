Gli studenti della primaria di Calcinatello in visita al GdB

Studenti in visita in via Solferino a Brescia per conoscere meglio il mondo dell'informazione. Ad entrare nella redazione del Giornale di Brescia, accompagnati dal Massimiliano La Neve, sono stati questa mattina i ragazzi della classe quinta A della primaria di Calcinatello.

Non solo carta stampata e informazione online per gli studenti: la loro visita contempla anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette. Con un occhio attento anche all'organizzazione della redazione unitaria e multimediale.

Un'immersione a tutto tondo nella filiera giornalistica per capire meglio come nasce e viene trattata una notizia.