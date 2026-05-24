Oggi si ricorda san Simeone Stilita il Giovane

Nel Medio Oriente tardo‑antico prese forma l’ascetismo radicale dei monaci detti “stiliti”, che sceglievano di vivere per anni su una colonna, per isolarsi dal mondo e pregare. Tra loro spiccò Simeone Stilita il Giovane, nato ad Antiochia intorno al 521 e cresciuto in ambiente monastico. L’esempio di un altro stilita, Giovanni, lo spinse a salire a propria volta su una piattaforma sospesa, decisione che molti giudicarono eccessiva. La sua autorevolezza, però, crebbe al punto che il vescovo dovette raggiungerlo con una scala per ordinarlo sacerdote. Intorno alla colonna si formò presto un flusso di fedeli in cerca di consigli, guarigioni e parole di conforto. Simeone morì, sempre sulla sua colonna, verso il 592.