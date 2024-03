Oggi si ricorda san Pietro II di Sebaste

San Pietro II, vescovo di Sebaste (città nell’antica Armenia), nasce a Cesarea, in Cappadocia. La famiglia è caratterizzata da personalità di spicco nell’ambito della storia della cristianità: diverranno infatti santi i genitori (cioè, Basilio il Vecchio ed Emmelia), la nonna (Macrina l'Anziana) e i fratelli: Macrina la Giovane, Basilio Magno e Gregorio di Nissa.

Pietro perde il padre in tenerissima età. È la sorella Macrina a educarlo. Entra nel monastero fondato dalla madre, sorto vicino al fiume Iris, di cui è abate il fratello Basilio, subentrandogli nella carica nel 362. Quando il territorio è colpito da una grave carestia, i poveri che si rivolgono ai monaci non si contano: Pietro e i suoi confratelli mettono a disposizione i beni del monastero e offrono aiuto a tutti.

Nel 380 Pietro è nominato vescovo di Sebaste. Nonostante le limitate competenze dottrinali, anche in virtù di una buona eloquenza si districa tra le diatribe teologiche del periodo, che vedono la Chiesa impegnata nel contrasto all’eresia ariana. Pietro partecipa, per esempio, nel 381, al I Concilio di Costantinopoli. Muore nel 391. Tra i suoi scritti, l’unico che ci è pervenuto è una lettera inviata al fratello Gregorio, per chiedergli di terminare il suo Trattato contro Eunomio.

Si festeggiano anche: la beata Maddalena Caterina Morano; i santi Montano e Massima; sant’Emanuele.