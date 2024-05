Oggi si ricorda la beata Maddalena Albrici

Maddalena Albrici, monaca Agostiniana, nasce a Como intorno al 1415 da famiglia nobile, che vanta personaggi di spicco nella vita pubblica del tempo.

La Albrici, grazie anche al sostegno di Bianca Maria Visconti, duchessa di Milano, diventa nota come instancabile testimone della vita agostiniana. Il suo sforzo va nella direzione di un rafforzamento dell'Ordine, che in quella stagione conosceva una fase di infiacchimento. Opera in vita vari miracoli e altri, dopo la morte, sono associati alla sua intercessione.

Si spegne in fama di santità il 13 maggio 1465. Papa Pio X ne ha confermato ufficialmente il culto nel 1907. Le sue reliquie sono custodite nella chiesa di Sant’Andrea a Brunate (Como).

Si festeggiano anche: Santa Gemma, Reclusa; Beata Giuliana di Norwich, Mistica;

San Servizio, Vescovo.