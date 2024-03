Oggi si festeggia san Nicola Owen

Nicola Owen, beatificato nel 1929, fa parte dei quaranta martiri d'Inghilterra e Galles canonizzati da papa Paolo VI nel 1970.

Owen nasce intorno al 1550; è figlio di un carpentiere di Oxford, da cui apprende il mestiere. Diventa un converso gesuita nel 1597. Sono anni di persecuzioni anticattoliche, seguite allo scisma anglicano. Quando san Edmondo Campion viene accusato di tradimento, Owen ne prende le difese, venendo per questo arrestato nel 1581. Dopo la scarcerazione, sembra scomparire per qualche tempo.

Dal 1586 al 1606 è vicino al confratello Enrico Granet: i due sono ospitati in condizioni di clandestinità da famiglie cattoliche e aiutano preti e missionari ricercati dalle autorità. Arrestato nuovamente e orribilmente torturato, Owen muore il 22 marzo 1606.

L’aver appreso alcuni trucchi del mestiere dal padre carpentiere permise a Owen di costruire elaborati nascondigli e porte segrete in molte abitazioni, dove trovarono rifugio vari cattolici. L’accesso a questi spazi era particolarmente elaborato e spesso sfuggiva ai controlli, anche ripetuti, delle autorità. Tali alloggi potevano nascondere per qualche giorno un paio di persone, consentendo un ricambio di aria e la conservazione di generi alimentari. Per poter lavorare sotto copertura, Owen fingeva di dover provvedere a riparazioni nelle case: nottetempo, creava passaggi e stanze segrete che salvarono la vita a molti.

Si ricordano anche: san Epafrodito di Filippi, vescovo; santa Lea, vedova; san Benvenuto Scotivoli, vescovo.