Oggi si festeggia san Gaudioso di Brescia

Poco è storicamente noto di san Gaudioso, dodicesimo vescovo di Brescia, vissuto nel V secolo. Il suo episcopato, secondo alcune fonti, sarebbe durato tredici anni.

La «certificazione» di Gaudioso quale presule emerge in un discorso pronunciato dal celebre vescovo Ramperto (a capo della diocesi bresciana nel IX secolo). Infatti, in occasione del trasferimento delle reliquie di san Filastrio, Ramperto ricorda i nomi dei trenta vescovi fino ad allora succedutisi nella nostra diocesi, ponendo Gaudioso in dodicesima posizione.

Gaudioso è il fondatore della chiesa di Sant’ Alessandro, in via Moretto, dove è stato tumulato. Il Martirologio Romano lo ricorda in data odierna semplicemente così: «A Brescia, san Gaudioso, vescovo». Paradossalmente, ma non troppo, sono invece più documentate le vicende legate alle sue spoglie.

Gaudioso è inizialmente tumulato nella stessa Sant'Alessandro, che conoscerà nel tempo vari e ampi rimaneggiamenti. Per esempio: nel 1454, un ufficiale della Repubblica Veneta, Gentile da Leonello, si rende promotore di restauri della chiesa; durante gli scavi, in una cassa viene ritrovato il corpo del santo, subito oggetto di una ricognizione ufficiale.

Le spoglie, in seguito (in concomitanza con la Rivoluzione Francese e le sue propaggini anticattoliche), saranno custodite privatamente, per evitarne la dispersione. Sono tornate in Sant'Alessandro nel 1823.

Si ricordano anche: la beata Leonida Fedorov, vescovo; san Paolo il Semplice, monaco; il beato Luca Sy, catechista.