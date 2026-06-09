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Oggi si festeggia il beato Mosè Tovini

Si festeggiano anche: il beato Luigi Boccardo, sacerdote; il beato Roberto Salt, monaco; san Massimiano di Siracusa, vescovo
Il beato Mosè Tovini
Il beato Mosè Tovini

Beatificato nel 2006, Mosè Tovini, nato il 27 dicembre 1877 a Cividate Camuno (Brescia), era il primogenito di otto fratelli e nipote del beato Giuseppe Tovini, suo padrino di battesimo. Dotato di intelligenza precoce, studiò a Breno e poi a Brescia, dove maturò i primi segni vocazionali. Dopo un difficile periodo al liceo di Celana (Bergamo), entrò in seminario. Fu ordinato sacerdote il 9 giugno 1900, data poi scelta come memoria liturgica.

Inviato a Roma, conseguì lauree in Matematica e Filosofia e la licenza in Teologia. Rientrato a Brescia, divenne docente e figura centrale nella formazione dei chierici e nell’apostolato catechistico. Morì il 28 gennaio 1930.

Si festeggiano anche: il beato Luigi Boccardo, sacerdote; il beato Roberto Salt, monaco; san Massimiano di Siracusa, vescovo.

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