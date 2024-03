Oggi si festeggia il beato Giovanni Fausti

Beatificato nel 2016, padre Giovanni Fausti nasce a Brozzo, frazione di Marcheno, in Valtrompia, nel 1899. È ordinato sacerdote nel 1922; due anni dopo è accolto tra i Gesuiti.

L’Ordine Gesuita, come è noto, ha un forte tratto missionario: Giovanni nel 1929 è inviato a Scutari, in Albania. Il Paese delle Aquile, sotto il regime comunista, non lascia scampo ai cristiani: il 31 dicembre 1945 padre Fausti è arrestato con un confratello, Daniele Dajani, e un francescano, Gjon Shllaku: con loro finiscono in manette anche altri religiosi e laici; l’accusa, per tutti, è di essere spie vaticane. Si avvia un processo in puro stile sovietico: senza prove plausibili ma condannato, Fausti è fucilato il 4 marzo 1946.

La morte di padre Fausti, lo si è evidenziato, è inserita in un quadro di repressione furibonda contro i cattolici. Le atrocità commesse sono inenarrabili: torture estreme e modi feroci per arrivare alla morte dei condannati. È stato accertato che, al termine della stagione delle violenze contro i cattolici, in tutta l’Albania restavano solo 33 sacerdoti; molti di loro avevano conosciuto deportazioni, lavori forzati e sevizie.

Infine: in data odierna, si ricorda anche san Paolo I (o Paolino), decimo vescovo della diocesi di Brescia nei primi anni del V secolo: non disponiamo di notizie sulla sua vita.

Si ricordano anche: san Pietro I, abate; il beato Umberto III di Savoia, conte; i santi Fozio, Archelao, Quirino, Martiri.