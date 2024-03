Oggi si festeggia il beato Andrea Zadeja

Il beato Andrea (italianizzazione di Ndre) Zadeja nasce a Scutari, in Albania, nel 1891, da famiglia modesta. Nel 1903 entra nel Collegio Saveriano dei padri Gesuiti. Nel 1913 si reca a Innsbruck, per studiare Filosofia e Teologia. Tornato in patria, diventa prima segretario personale di monsignor Jak Serreqi, arcivescovo di Scutari, poi è parroco in varie località.

È autore di drammi storici e di poesie di ispirazione religiosa: verrà soprannominato «poeta della tenerezza». Negli anni dell’occupazione fascista e nazista del suo paese lavora a Sheldija. Più volte rischia la vita per aver dato assistenza agli oppositori del regime nazi-fascista, ma è quando i partigiani comunisti prendono il potere che si compie il suo martirio.

l 3 febbraio 1945, la gente del villaggio di Sheldija viene radunata perché consegni le armi. Un contadino, Tomë Marku, si rifiuta: viene immediatamente fucilato. Don Andrea porge l’ultima assoluzione al moribondo: l’atto di pietà è sufficiente per determinarne l’arresto. Rinchiuso nel carcere di Scutari, accusato falsamente di essere un collaborazionista di fascisti e nazisti, viene fucilato insieme ad altri detenuti. È il 25 marzo 1945. Inserito tra i 38 martiri albanesi legati a monsignor Vinçenc Prennushi, Andrea Zadeja è stato beatificato a Scutari il 5 novembre 2016.

Si ricordano anche: san Quirino di Roma, martire; la beata Maria Rosa Flesch, fondatrice; san Nicodemo di Mammola.