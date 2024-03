Oggi si celebra san Patrizio

San Patrizio (al secolo Maewyin Succat) nasce in Britannia (nome dato dai Romani alla futura Gran Bretagna), in una località non identificata, intorno al 385. Verso i sedici anni è rapito e portato come schiavo in Irlanda; vi trascorre sei anni, come mandriano. Fuggito, ritrova la famiglia d’origine.

La sua formazione teologica si deve a Germano di Auxerre che, in Gallia, lo inizia alle pratiche ecclesiastiche. Nel 432 Patrizio torna in Irlanda, dove il cristianesimo era stato introdotto in forma limitata da un suo predecessore, Palladio; l’isola rimaneva infatti in larga parte pagana. Nominato vescovo, Patrizio si consacra ad un massiccio impegno missionario, soprattutto nell'Ulster, nel Meath e nel Connaught. Muore il 17 marzo 461 o, a seconda delle fonti, nel 493.

Poiché il possesso delle sue spoglie era conteso da più parti, si scelse di aggiogare due buoi e di farli procedere senza guida: gli animali si fermarono nell’odierna Down Patrick, determinando così il luogo della sua sepoltura.

La vita di san Patrizio ci è nota innanzitutto grazie a due suoi scritti latini: la Confessio (una sorta di autobiografia) e l’Epistola ad Coroticum (in cui condanna le violenze commesse dai soldati bretoni nei confronti delle comunità cristiane irlandesi). Secondo la tradizione, il santo avrebbe cacciato tutti i serpenti dall'Irlanda: l’episodio, dalla chiara valenza simbolica, indica la sconfitta del paganesimo.

Si festeggiano anche: sant' Agricola di Chalon sur Saone; i santi Martiri di Alessandria d’Egitto; santa Gertrude di Nivelles.