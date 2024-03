Oggi si celebra san Luigi Orione

L’opera di san Luigi Orione spicca per intensità nella storia della Chiesa. Nato a Pontecurone (Alessandria) nel 1872 da famiglia modesta, Luigi entra tra i Salesiani di Torino e vi conosce san Giovanni Bosco. Viene ordinato sacerdote nel 1895.

Gli si deve la fondazione di numerose istituzioni: la Piccola Opera della Divina Provvidenza, i Figli della Divina Provvidenza, le Piccole Suore Missionarie della Carità, gli Eremiti della Divina Provvidenza, le Suore Sacramentine, il Piccolo Cottolengo.

Strenuamente impegnato nell’assistenza agli orfani delle vittime dei terremoti in Calabria e in Sicilia, sarà nominato vicario generale di Messina da papa Pio X. Muore a Sanremo, il 12 marzo 1940. È stato canonizzato nel 2004 da papa Giovanni Paolo II.

Lo zelo apostolico di don Orione si profonde anche all’estero: nel 1913 manda i suoi primi religiosi in Brasile. La sua azione missionaria tocca poi l’Argentina e l’Uruguay (1921), la Palestina (ancora 1921), la Polonia (1923), Rodi (1925), gli Stati Uniti (1934), l’Inghilterra (1935). Don Orione intraprende anche personalmente due lunghi viaggi missionari, iniziati rispettivamente nel 1921 e nel 1934, protrattisi per anni, che lo portano a muoversi in larga parte del continente sudamericano.

Si festeggiano anche: sant’Innocenzo, papa; il beato Girolamo da Recanati, sacerdote; san Paolo Aureliano di Leon, vescovo.