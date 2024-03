Oggi si celebra san Giovanni Climaco

San Giovanni Climaco è un monaco, teologo e asceta, vissuto nei pressi del monte Sinai tra il VI e il VII secolo. Poche le notizie certe che lo riguardano. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe nato prima del 579 e morto verso il 649-650. L’appellativo «climaco» è di origine greca: significa «quello della scala»; gli deriva in quanto autore della «Klimax tou Paradeisou», cioè la «Scala del Paradiso», un testo ascetico che avrà larga popolarità.

Dapprima vive nel monastero di Raithu, nel sud-ovest della regione. In età matura è chiamato a guidare il cenobio del monte Sinai. Proprio qui completa la «Scala del Paradiso». L’opera (poi tradotta in latino, siriaco, armeno, arabo, slavo) è un trattato, diviso in trenta capitoli: destinato ai monaci, è concepito come guida alla spiritualità cenobitica. L'ascesa verso Dio è simboleggiata da una scala, a sua volta di trenta gradini.

A ispirare il testo di Giovanni, oltre le Sacre Scritture, sono Gregorio Nazianzieno, Giovanni Cassiano, Evagrio Pontico e lo pseudo-Dionigi l'Areopagita. La «Scala del Paradiso» acquista subito un’ampia risonanza, anche negli ambienti laici, per la vivida chiarezza con cui la materia dottrinale è esposta, corroborata dal racconto dell’esperienza personale dello stesso Giovanni. La prima traduzione in lingua italiana dell’opera fu stampata a Venezia nel 1585.

Si festeggiano anche: il beato Gioacchino Da Fiore; il beato Ludovico da Caloria; il beato Amedeo IX di Savoia.