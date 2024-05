Oggi si celebra san Giovanni Battista de’ Rossi

Quella di san Giovanni Battista de’ Rossi è un’esistenza gravata da vari problemi di salute. Nato nel 1698 in provincia di Alessandria, tredicenne si sposta a Roma, ospite di un parente, sacerdote. Frequenta il Collegio Romano, istituzione gesuita. È questa la stagione in cui compaiono i primi attacchi di epilessia. Ordinato sacerdote nel 1721, celebra la sua prima Messa sulla tomba di san Luigi Gonzaga, per il quale nutrirà sempre una solida devozione. Il religioso è un apostolo instancabile tra i giovani, i poveri e gli emarginati. Gli si deve la nascita della Pia Unione dei Sacerdoti Secolari di Santa Galla. Purtroppo, l’epilessia e un disturbo agli occhi lo debilitano: si spegne, stremato, il 23 maggio 1764.

Si festeggiano anche: Sant'Efebo, vescovo di Napoli; San Doroteo, monaco russo; San Guiberto di Gembloux, monaco.