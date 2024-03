Oggi si celebra la beata Rosa da Viterbo

Patrona della Gioventù Femminile dell'Azione Cattolica, la beata Rosa da Viterbo nasce verso il 1233 nella città laziale, probabilmente da famiglia contadina. Patisce una gravissima malattia cardiaca da cui, secondo la tradizione, guarisce miracolosamente.

Accolta tra le Terziarie francescane, in un’opera di fervente apostolato, prende a predicare per le strade, volendo ricordare ai suoi concittadini (dal 1240 la città è ghibellina, quindi filoimperiale) il vincolo spirituale con il papa. Esiliata dalle autorità proprio per le sue predicazioni, può tornare a Viterbo nel 1250, morto l'imperatore Federico II. Spira poco dopo, già in odore di santità.

Rosa gode nel Viterbese di un culto ancora oggi vivido, testimoniato da feste patronali tra le più celebri d’Italia che prevedono, ogni anno, l’allestimento della «Macchina di Santa Rosa»: si tratta di una grandiosa struttura di legno e stoffa portata in processione.

Le principali fonti biografiche sulla santa sono costituite da una prima «Vita» (composta verso la metà del XIII secolo, attendibile in molte sue pagine) e da un’ulteriore «Vita» (risalente invece all’inizio del XV secolo, suggestiva, ma dai tratti più disomogenei, oggetto anche recentemente di approfondimenti).

Si festeggiano anche: santa Coletta Boylet, vergine; san Quiriaco (Ciriaco) di Treviri, sacerdote; il beato Ponzio di Polignac, vescovo.