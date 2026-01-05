Giornale di Brescia
Oggi si celebra la beata Maria Repetto

Si festeggiano anche: i beati Francesco Peltier, Giacomo Ledoyen e Pietro Tessier, sacerdoti; sant’Emiliana, vergine
La beata Maria Repetto
Maria Repetto non fondò congregazioni, ma seppe trasformare una portineria in un luogo di speranza. Nata a Voltaggio il 31 ottobre 1809, primogenita di una famiglia numerosa e profondamente religiosa, imparò presto a servire il prossimo. Il giorno della Prima Comunione maturò il desiderio di una vita consacrata. Nel 1829 entrò a Genova nel Conservatorio di Nostra Signora del Rifugio. Si nutrì di una spiritualità nascosta, fatta di lavoro, preghiera e rinuncia, emettendo i voti nel 1831. Durante le epidemie di colera del 1835 e del 1854 si distinse per attenzione agli ammalati, guadagnandosi la fama di «monaca santa». Divenuta portinaia, fu punto di riferimento per poveri e sofferenti. Morì il 5 gennaio 1890.

