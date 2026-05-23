Oggi si celebra la beata Maria Crocifissa del Divino Amore

La beata Maria Crocifissa del Divino Amore, al secolo Maria Gargani, nacque a Morra Irpina (Avellino) nel 1892 e crebbe in una famiglia profondamente devota. Insegnò a San Marco La Catola (Foggia), dove l’incontro con Padre Pio influenzò in modo decisivo il suo percorso interiore. Tra scuola, catechesi e attenzione ai più fragili, divenne una presenza autorevole nella comunità. Negli anni Trenta maturò l’idea di una nuova realtà religiosa e nel 1936 diede vita alle Suore Apostole del Cuore Eucaristico di Gesù, guidandone lo sviluppo fino al trasferimento della Casa madre a Napoli. Si spense il 23 maggio 1973. La Chiesa la proclamò beata nel 2018.