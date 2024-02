Oggi si celebra la beata Antonia di Firenze

La vita della beata Antonia di Firenze si svolge nel 1400. Rimasta vedova in giovane età, con un figlio a cui provvedere, stupisce i familiari quando rinuncia alla possibilità di nuove nozze: la donna, infatti, è rimasta affascinata dalle predicazioni di san Bernardino da Siena, rispetto alla cui spiritualità avverte una solida consonanza. Bernardino era impegnato nella diffusione del movimento dell'Osservanza, che propugnava il ritorno alle primitive intuizioni francescane.

Antonia ascolta Bernardino in Santa Croce, nella sua Firenze, nel 1425, percependo una chiamata alla consacrazione. Dopo quattro anni, entra tra le Terziarie francescane fondate da Angiolina da Marsciano, a sua volta futura beata. Antonia si muove, su indicazioni della madre superiora, tra Foligno, Assisi, Todi e infine L’Aquila, dove fonda una nuova comunità.

In anni successivi, si accosta a san Giovanni da Capestrano. Un perdurante motivo di afflizione, per Antonia, è la condotta del figlio, Battista, che aveva dilapidato gran parte del patrimonio familiare, salvo poi, commosso dal misticismo della madre, convertirsi a vita religiosa. Antonia muore il 29 febbraio 1472, in odore di santità: alcuni miracoli si verificano già poche ore dopo il decesso. Per esempio, una consorella, che ne vegliava il corpo, guarisce improvvisamente da gravi piaghe. Il culto di Antonia è stato confermato nel 1848.

Si festeggiano anche: sant'Ilaro, papa; sant' Osvaldo di Worcester, vescovo; san Valente di Verona, vescovo.